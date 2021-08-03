Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Şahin idaresindeki 01BHB 27 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağında İbrahim Öztürk idaresindeki 02 KD 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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