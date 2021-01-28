Lise öğrencileri sosyal mesafe uyarısı yapan cihaz geliştirdi
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Lise öğrencileri sosyal mesafe uyarısı yapan cihaz geliştirdi

28.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:05
Lise öğrencileri sosyal mesafe uyarısı yapan cihaz geliştirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine katkı sağlamak amacıyla sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişileri ses ve ışıkla uyaran cihaz geliştirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine katkı sağlamak amacıyla sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişileri ses ve ışıkla uyaran cihaz geliştirdi.

Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu olan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Uçar ile 9. sınıf öğrencileri Ahmet Akbaşlı ve Mustafa Furkan Solak salgında bulaş riskini azaltmak amacıyla sosyal mesafe kuralına ihlal eden kişileri uyaran bir sistem geliştirmeye karar verdi.

Öğretmenlerinin desteğiyle okul atölyesinde yaklaşık 3 aylık bir sürede çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını aşan kişilerin sesli ve ışıklı bir şekilde uyaran cihazı tasarladı.

Öğrencilerden Ahmet Akbaşlı, insanların salgından zarar görmeden yaşayabilmeleri için bu cihazı geliştirmeye karar verdiklerini aktardı.

Cihazın çalışma sisteminden bahseden Akbaşlı, "Cihazın dışında bulunan sensörlerden bir tarafı alıcı bir tarafı da göndericidir. Karşısına gelen herhangi bir nesneyi algılayıp sesli olarak uyarı vermektedir. Cihazın önüne 1,5 metreden yakın mesafede biri gelirse sesli ve ışıkla uyarı veriliyor. Bu projeyi yapmaktaki amacımız insanların sosyal mesafeyi korumasını sağlamak ve onları sağlıklı insanlar olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır." dedi.

Okul Müdürü Recep Akbaşlı da projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilerin duyarlı davranışlarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Öğrencilerin bu projesini bilişim teknolojileri öğretmeni Bahattin Kuş ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Akbaşlı, okul olarak bütün öğrencilerinin destekçisi olduklarını söyledi.

Projeyi geliştiren öğrenciler cihazı Kaymakam Mutlu Köksal'a hediye ederek, çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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