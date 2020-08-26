Son dakika haberi | ADANA UZMAN ÇAVUŞ BİLAL YILMAZ ADANA'DA DEFNEDİLDİ Son dakika haberi... Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)Libya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te yapılan törenin ardından Adana Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)

Libya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te yapılan törenin ardından Adana Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi. Babasının askeri kamuflajını giyen şehit kızı Sudenaz Yılmaz,' Babam aylardır ben seni görmedim, ayağa kalk baba. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve askeri personel katıldı.

Kaynak: DHA