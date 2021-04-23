Son dakika haberi | Adana Emniyet Müdürü İnci, 23 Nisan'da koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara devretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana Emniyet Müdürü İnci, 23 Nisan'da koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara devretti

Son dakika haberi | Adana Emniyet Müdürü İnci, 23 Nisan'da koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara devretti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara bıraktı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara bıraktı.

İl Emniyet Müdürü İnci, makamında kabul ettiği engelli çocukların bayramlarını kutladı.

Ziyaret sırasında İnci, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bir çocuk da hazırladığı Atatürk portresini İnci'ye hediye etti.

Ayrıca çocuklar ziyaretlerinde Atatürk ve vatan sevgisini anlatan şiirler okudu.

Emniyet Müdürü İnci'nin bir süreliğine koltuğunu devrettiği engelli çocukların telsizden ekiplere ilk talimatları, okul önlerinde önlem alınması, çocukların korunması ve araç yoğunluğu yaşanan yerlerde trafiğin düzenlenmesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Adana Emniyet Müdürü İnci, 23 Nisan'da koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara devretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:15:06. #1.14#

title