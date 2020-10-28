Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
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Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

28.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:36

- Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü Çankırı'da kadın cinayeti, 1 ay önce boşandığı eşini silahla vurdu Çankırı'da 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

- Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Çankırı'da kadın cinayeti, 1 ay önce boşandığı eşini silahla vurdu

ÇANKIRI - Çankırı'da 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden ayrılan zanlı, Adana'da polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Kucaklama Taşı mevkinde meydana geldi. Adana'dan Çankırı'ya gelen Mesut A. isimli şahıs, 1 ay önce boşandığı eşi Gülay Açıkgöz'ün evine çilingir yardımıyla girdi. Burada eski eşini beklemeye başlayan Mesut A., eve gelen Açıkgöz ile tartışmaya başladı. Cani adam, Açıkgöz'ü yanında getirdiği silahla vurarak evden ayrıldı. Olayın ardından tekrar Adana'ya giden zanlı, emniyet birimlerine teslim olarak olayı anlattı.

Durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 çocuk annesi Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:58:29. #1.15#
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