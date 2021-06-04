Son dakika haberi | Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sezai Aktepeli'nin kullandığı 01 RJ 026 plakalı otomobil, Adem Cengiz'in kullandığı 38 FU 994 plakalı otomobille Türkeli Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştıktan sonra elektrik direğine vurdu.

Kazada Aktepeli ve yolcu İhsan Aydın yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi | Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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