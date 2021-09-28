Son dakika haberi | Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Adana'da, yolcu otobüslerinde yapılan denetimdeki üst aramasında toplam 413 gram esrar bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da, yolcu otobüslerinde yapılan denetimdeki üst aramasında toplam 413 gram esrar bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi istikametinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
Uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde, şüphelenilen M.E. adlı yolcunun ayakkabısının içinde 400 gram esrar bulundu.
Ekipler, F.S'nin üst aramasında 3 gram, M.Ö'nün üst aramasında da 10 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri