Son dakika haberi... Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haberi... Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Motosikletli ve maskeli iki kişi, Kozan Caddesi'nde yürüyen H.H. ve A.G'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı iki kişi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Kozan, Adana, Güncel, Haber

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