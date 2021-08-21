Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
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Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 700 litre sahte içki ve 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 700 litre sahte içki ve 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında bin 700 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık polisi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ilerleyen bir kamyonette kaçak akaryakıt olduğunu öğrendi. Bulvarda önlem alan ekipler, kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardandan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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