Son dakika haberi... Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası - Haberler

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Son dakika haberi... Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası

AA, Yusuf Koyun - Güncel
Son dakika haberi... Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde silahla birbirini yaraladığı iddia edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde silahla birbirini yaraladığı iddia edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların bir kişinin silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbarları üzerine polis ekipleri, 34 BSE 159 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekipler, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Bu sırada otomobilden silahla ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra kontrol ettikleri araçtaki iki kişinin yaralı olduğunu fark etti.

Yaralılar A.K. ile A.A, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis araçta yaptığı incelemede pompalı tüfek ile havalı tabanca buldu.

Yaralanan iki kişi arasında husumet bulunduğu ve olay sırasında kavga ederek birbirlerini yaraladıkları iddia edildi.

Soruşturma sürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Çukurova, Polis, kavga, Adana, Güncel, Haberler

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