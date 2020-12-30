Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası
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Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası

30.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:28

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişiye para cezası verildi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişiye para cezası verildi.

Merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş hanının üç ve dördüncü katlarındaki iki kafeteryada kumar oynandığı ihbarını alan polis, kafeteryalara baskın düzenledi.

Binanın üçüncü katındaki kafeteryadakilerin kapıyı açmaması üzerine polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp içeri girdi. Araştırmaya devam eden polis, dördüncü kattaki kafeteryanın daha önce oyun oynattığı için mühürlendiği halde iş yeri sahibinin merdivene açılan pencereden kişileri içeri alarak kumar oynattığını belirledi.

Polis, kafeteryalarda iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı ele geçirdi.

Her iki kafeteryada aralarında kadınların da olduğu 70 kişiye (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası
Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası
Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası
Kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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