Son dakika haberi: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da iki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu.

Adana'da iki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu. Olayda kadın yaralanırken erkek arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Sabahat Ö. ve sevgilisi İsmet Yiğit evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi. M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. M.Ş. yanında bulundurduğu tabanca ile İsmet Yiğit ve Sabahat Ö.'ye yaraladıktan sonra kaçtı. Apartmanda bulunan vatandaşlar silah sesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay mahalleline gelen sağlık ekipleri İsmet Yiğit'in öldüğü belirlen yaralı Sabahat Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra İsmet Yiğit'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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