Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı
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Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı Yunus balığı, turistlerin şaşkın akışları arasında iş makinasıyla bölgeden alındı Antalya'da su sporları çalışanları tarafından yaklaşık 500 metre açıkta ölü olarak bulunup sahile getirilen Yunus Balığı, gerekli incelemelerin ardından iş...

Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı

Yunus balığı, turistlerin şaşkın akışları arasında iş makinasıyla bölgeden alındı

ANTALYA - Antalya'da su sporları çalışanları tarafından yaklaşık 500 metre açıkta ölü olarak bulunup sahile getirilen Yunus Balığı, gerekli incelemelerin ardından iş makinesi tarafından kaldırıldı.

Manavgat Sorgun sahilinde Su Sporları İşletmeciliği yapan Hasan Çetin ve elemanları tarafından denizden çıkarılan Yunus Balığının ölmüş olduğu belirlendi.

Çetin, Yunus Balığını karaya çıkardıktan sonra Sahil Güvenlik ve Manavgat Belediyesi Zabıtasına haber verdi. Olay yerine gelen Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri gerekli inceleme ve tutanakları hazırlarken, ölü Yunus Balığı Manavgat Belediyesine ait iş makinesi tarafından bulunduğu yerden alındı. Sahilde denize giren az sayıda turist sahildeki Yunus Balığının götürülmesini ilgiyle takip etti.

"Yaklaşık 500 metre açıktaydı, yaralı zannettik "

Yunus Balığını yaklaşık 500 metre açıkta deniz üzerinde gördüklerini belirten Hasan Çetin "Canlı ve yaralı olabileceğini düşünerek gidip sahile çıkardık. Daha önceden öldüğünü gördük. Üzerinde herhangi bir yara izi bulunmuyor. Hemen yetkililere haber verdik" diye konuştu.

Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı
Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı
Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı
Son dakika haberi! Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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