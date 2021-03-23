Son dakika haberi | ABD'nin New York kentinde huzurevinde çıkan yangında bir kişi öldü
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Son dakika haberi | ABD'nin New York kentinde huzurevinde çıkan yangında bir kişi öldü

23.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:42
Son dakika haberi | ABD'nin New York kentinde huzurevinde çıkan yangında bir kişi öldü

Son dakika haber: SPRING ABD'nin New York kentinin kuzeyinde bir huzurevinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

SPRING ABD'nin New York kentinin kuzeyinde bir huzurevinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Rockland itfaiye yetkilisi Chris Kear, sabah saatlerinde Spring Valley bölgesindeki Evergreen huzurevinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kear, yaralanan iki itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polis yetkilileri, bir kısmı yıkılan binada arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yangından kurtarılan huzurevi sakinleri başka bir tesise götürüldü.

Yangının neden çıktığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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