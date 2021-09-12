Son dakika haberi: ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.
DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri