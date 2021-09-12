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Son dakika haberi: ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp

Son dakika haberler... NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.

DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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