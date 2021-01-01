Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
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Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

01.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:40
Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da 88 yaşındaki Ali Arıtürk, 2 kez yakalandığı koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu.

ANTALYA'da 88 yaşındaki Ali Arıtürk,  2 kez yakalandığı koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Ali Arıtürk, 25 Ekim günü, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısmi felç bulguları saptanan Arıtürk, Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakımına sevk edildi. 22 günlük tedavinin ardından Arıtürk, taburcu edildi. Takibi evde yapılan Ali Arıtürk'ün koronavirüs şüphesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Arıtürk, hastalığı atlattı. Kısa süre sonra öksürük şikayetiyle gittiği göğüs hastalıkları polikliniğinde 2'nci kez yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Arıtürk, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviyle sağlığına kavuşan Arıtürk, 2 gün önce taburcu edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRAli Arıtürk, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Bu süreçte benim iyileşmem için hizmet eden, başta doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Tüm sağlık çalışanlarının çok iyi davrandığını anlatmak istedim. Yaklaşık 20 gündür beni, bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve afiyet diliyorum" diye konuştu.

Oğlu Erkan Arıtürk ise babasının kronik rahatsızlığı olmadığını, yeme içme durumunun iyi olduğunu söyledi. Arıtük, "Babamdan ümitliyiz, inşallah ayağa kalkar ve yürür" dedi.


Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Son dakika haberi | 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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