Son dakika haberi! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Mehmet A. (65), E.Ş. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Sandıklı'nın Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Son Dakika Haberleri

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