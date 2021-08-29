Son dakika haberi! 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)
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Son dakika haberi! 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)

Son dakika haberi! 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI 

Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği mahkemece 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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Son dakika haberi! 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2) - Haberler
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