Son dakika haberi! 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)

Edinilen son dakika haberine göre TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği mahkemece 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı