Son dakika haberi... 42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi'nin oğlu da gözaltında
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Son dakika haberi... 42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi'nin oğlu da gözaltında

Son dakika haberi... 42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi'nin oğlu da gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 164'e yükseldi.

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 164'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 7'sinin itirafçı olup, serbest kaldığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 42 il ve KKTC'de örgütün 'TSK yapılanması'na yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında dün 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 137'si ise yakalandı. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164'e yükseldi. 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 164 şüpheliden 7'si de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheli ise aranıyor.Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin de bulunduğu belirtildi.


Son dakika haberi... 42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi'nin oğlu da gözaltında
Son dakika haberi... 42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi'nin oğlu da gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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