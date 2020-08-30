Son dakika haberi: 30 Ağustos coşkusunu Kütahyalı çocuklarla paylaştılar
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Son dakika haberi: 30 Ağustos coşkusunu Kütahyalı çocuklarla paylaştılar

Son dakika haberleri: Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Eyüpsultan 30 Ağustos Zafer Bayramını Kütahyalı çocuklarla birlikte kutlayıp hediye dağıtımında bulundu.

Son dakika haberi: 30 Ağustos coşkusunu Kütahyalı çocuklarla paylaştılar
30.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:41

Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Eyüpsultan 30 Ağustos Zafer Bayramını Kütahyalı çocuklarla birlikte kutlayıp hediye dağıtımında bulundu.

Başlattığı "İyilik Serüveni" ile farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüpsultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk'ün bu haftaki durağı 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkuyla kutlandığı illerden biri olan Kütahya oldu. Nergis ve Öztürk Kütahyalı çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulundular.

Şube Başkanı Nergis, "Bizim amacımız sadece çocuklarımıza hediye dağıtımı değil, asıl amacımız onların sevincini paylaşıp mutluluklarına ortak olmak çünkü böyle olursa gönüllülük kavramı değerli kılınabilir" dedi.

Nergis, kendilerine manevi destekte bulunan Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanlığı'na teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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