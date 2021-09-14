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Son dakika haberi | 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi Cemal Gürsel, az sayıda kişinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'da az sayıda kişinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

Cemal Gürsel, az sayıda kişinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı

ANKARA - 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'da az sayıda kişinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığında düzenlenen Cemal Gürsel'i anma töreni, Gürsel'in öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi bırakıldı. Daha sonra ise aile üyeleri mezara çiçek bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden tören, aile üyelerine taziyelerin sunulması ile sona erdi. Gürsel'in aile üyelerinden yalnızca 2 kişinin bulunduğu törene az sayıda kişi katıldı.

Son dakika haberi | 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

Son dakika haberi | 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

Son dakika haberi | 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

Son dakika haberi | 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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