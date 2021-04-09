Son dakika haberi: 17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDIElazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, bu sabah saatlerinde saklandığı dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Elazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, bu sabah saatlerinde saklandığı dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ