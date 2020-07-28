Talihsiz kaza! 16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayla kazara annesini karnından vurarak ağır yaraladı. Genç kadın tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
28.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:50
Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayı temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu annesini karnından vurarak ağır yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği tabanca kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vuruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA