15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 2017'den bu yana 6 bin 716 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

2017'DEN BERİ 7 BİNE YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 53 ve 2021'de ise 12 kişi terör örgütüne katıldı.

861 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.

15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?
Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?
Kürşat Ayvatoğlu'ndan Bakan Soylu sorusuna cevap 'Çok pişmanım'
Kürşat Ayvatoğlu'ndan Bakan Soylu sorusuna cevap "Çok pişmanım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:10:14. #1.14#
title