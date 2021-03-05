Son dakika haberi | 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

05.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:08
Son dakika haberi | 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika haber... İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk ders çalışırken, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk ders çalışırken, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Mahallesi 116 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Bartu Gencay, evde ders çalıştığı sırada bir anda fenalaştı. Durumu fark eden Bartu Gencay'ın annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Bartu Gencay'a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bartu Gencay'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haberi | 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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