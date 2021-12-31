Son dakika haberi: 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmada, cinayet şüphelisi adliyede

ADANA (DHA) - KONYA'da çıkan silahlı çatışmada Serhat Özkaya'yı (23) öldüren Cüneyt Özgür'ü de (23) yarayan Sinan Atmaca (29) adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 9'u da tutuklandı.

Olay, 25 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Sinan Atmaca, Adana'dan gelen arkadaşları İbrahim Döner (22) ve Ramazan Oğuz (29) ile Serhat Özkaya'nın evine gitti. Burada Sinan Atmaca ile Serhat Özkaya ve Cüneyt Özgür arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp sokağa taştı ve silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancalarını çeken Sinan Atmaca ve Serhat Özkaya, birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında kaçmaya çalışan Serhat Özkaya ile arkadaşı Cüneyt Özgür, sırtlarından vuruldu. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığıldı, Sinan Atmaca, beraberindekilerle otomobiline binip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Serhat Özkaya'nın öldüğü belirlendi. Cüneyt Özgür ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Sinan Atmaca da bugün adliyeye sevk edildi. Atmaca'nın ifadesinde, Serhat Özkaya ile Cüneyt Özgür'e satmaları için uyuşturucu verdiklerini, parasını alamayınca da çıkan tartışmada Özkaya ve Özgür'ü vurduğunu itiraf etti.