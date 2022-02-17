Son dakika haber! Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haber! Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) yük taşıma amaçlı kullanılan trenin çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) yük taşıma amaçlı kullanılan trenin çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

ERDEMİR Enerji Üretim Direktörlüğünde çalışan işçi Doğukan Akyiğit'e (22), yük taşıma için kullanılan tren çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akyiğit'in cenazesi, incelemenin ardından kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi, Akyiğit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika haber! Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Ereğli, işçi, Güncel, Haberler

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