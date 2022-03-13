Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi

Edinilen son dakika haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi.

Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket eden Miçotakis, saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi

Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi

Son dakika haber! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Yunanistan, İstanbul, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title