Son dakika haber... Yozgat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Yozgat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Yozgat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yapan F.Y. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yapan F.Y. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı.

Yozgat'ta aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen T.K.G. (17), ile yönetim kurulu başkanı F.Y. Lise Caddesinde karşılaştı. T.K.G. yanında bulunan tabancayla F.Y.'yi ayağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı F.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - YOZGAT

Son dakika haber... Yozgat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

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