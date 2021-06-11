Son dakika haber: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi

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Son dakika haberler... Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi

TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.K.'nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınıyor.

Trabzon Valiliği, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayın Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatından kaynaklandığı bildirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, inşaatın ihalesini T.K.'nın babasının ortaklığındaki bir firmanın kazandığı ancak Yomra Belediyesi'nin ihaleyi kırım bedeli düşük olduğu ve gerekli rekabetin sağlanamadığı nedeniyle iptal ettiği ortaya çıktı.

Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle T.K.'nın ifadesini alan emniyet güçlerinin, saldırıyı gerçekleştirdiği şüphelenilen H.A.'yı yakalamasının ise an meselesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz