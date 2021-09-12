Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
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Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü.

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü.

Olay, İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kadının yapımı devam inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı. Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen kadının inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Hastaneye götürülen kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada

Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yolda yürürken üzerine demir düşen kadın ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
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