Son dakika haber! Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü
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Son dakika haber! Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü

Son dakika haber! Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü
Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Özbay (21), hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Özbay (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbul- İzmir Devlet Karayolu Tariş Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Özbay yönetimindeki 45 AEY 929 plakalı motosiklet, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emre Özbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haber! Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü
Son dakika haber! Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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