Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı

03.12.2020 01:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:43
Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı 2 yaşındaki Meryem yola düşen lastiğin kurbanı Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı

2 yaşındaki Meryem yola düşen lastiğin kurbanı

AKSARAY - Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa T. idaresindeki 06 H 4377 Renault marka otomobil, Aksaray'a 42 kilometre kala yola daha önceden düşmüş kamyon lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya düştü. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Seher T. (33), Zahra T. (70), Mehmet T. ve Meryem Taş'ı alarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 2 yaşındaki Meryem Taş hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Zehra T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

İlgili Haberler

Son dakika: Malatya'da 'Ölüm yolu' 39'uncu canı aldı
Son dakika: Malatya'da 'Ölüm yolu' 39'uncu canı aldı
Antalya -Korkuteli yolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya -Korkuteli yolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı
Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ariana Grande İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 01:43:38. #1.14#
title