Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bodrum'da yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Ertuğ Koruyan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bodrum'da yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Ertuğ Koruyan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koruyan, yolda yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, Koruyan'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" ifadeleri ile duyurdu. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahalle Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının katılımıyla öğle namazın ardından toprağa verildi. - MUĞLA

Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
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