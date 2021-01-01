Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü
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Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

01.01.2021 20:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:09

Pendik'te, aynı evde yaşayan M.E ve ağabeyi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, evde bulunan tabancayla ateş ederek ağabeyini öldürdü.

İstanbul Pendik'te yeni yılın ilk saatlerinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

Olay, yılbaşının ilk dakikalarında saat 00.05 sıralarında Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı evde yaşadıkları iddia edilen iki kardeş arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. M.E. evde bulunan tabancayla ateş ederek ağabeyini öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ağabeyinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri baba A.E (65) ile M.E'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde A.E. serbest bırakılırken M.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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