Son dakika haber: Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı
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Son dakika haber: Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

11.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:18
Son dakika haber: Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

Son dakika gündem haberi: ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.

YENGESİNİ VURAN GENCİ AĞABEYİ YARALADIOlay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtı. Ağabey N.S. ise, kardeşi M.S.'yi havaya ateş açmaması konusunda uyararak, terlik fırlattı. Bu duruma sinirlenen M.S. pompalı tüfek ile ağabeyinin evine ateş açarak, yengesi H.S.'yi öldürdü. Ağabey N.S., evde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek, kardeşi M.S.'yi ağır yaraladı. M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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