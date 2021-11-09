- Yemen'de hamile gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti

ADEN - Yemen'in Aden kentinde gazeteci Rasha Abdullah Al Harazi ile kocası Mahmoud Al Atmi'ye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda hamile olan Harazi hayatını kaybederken, Atmi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Yemen'in liman kenti Aden'de gazeteci çifte bombalı saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Rasha Abdullah Al Harazi ile kendisi gibi gazeteci olan kocası Mahmoud Al Atmi'nin kullandığı araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu Harazi'nin hayatını kaybettiği, Atmi'nin ise saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. Al-Jumhouriya Hastanesinden tıbbi kaynaklar ise saldırıda hayatını kaybeden Harazi'nin hamile olduğunu açıkladı.

Çiftin, Emirati Al-Ain kanalında göre yaptığı aktarıldı.