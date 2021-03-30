Traktörün altında kalan yaşlı çift, feci şekilde can verdi

Malatya'da arazilerine gitmek için yola çıkan Şahin çifti, kaza sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Yaşlı çiftin feci kazası ise akşam saatlerinde tesadüfen olay yerinden geçen yeğenleri tarafından fark edildi.