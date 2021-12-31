Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin temyiz incelemesini tamamladı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Çankaya Ünivetsitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019 tarihinde Ceren Damar Şenel ile aralarında kopya çekme tartışması sonrası Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla vurarak öldürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Hazırlanan iddianame sonrası Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hikmet, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dairenin verdiği kararda, sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen cezanın hukuka aykırılığının bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı belirtildi. Sanık avukatlarının temyiz başvurusunu reddeden daire, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin sanığa yönelik takdir iEngin Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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