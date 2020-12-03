Son dakika haber! Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haber! Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

03.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:36
Son dakika haber! Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'da düzenlenen silahlı saldırıda İran uyruklu bir kişi yaralandı, park halindeki bir otomobil ise kundaklandı.

Yalova'da düzenlenen silahlı saldırıda İran uyruklu bir kişi yaralandı, park halindeki bir otomobil ise kundaklandı.

Yalova-Bursa kara yolu üzerinde bulunan Kirazlı Sanayi Sitesi 2. yolda park halinde bulunan 34 CYL 271 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Kundaklama sonrası aynı sitedeki 3. yolda bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda İran uyruklu Danıal D. (25) kolundan yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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