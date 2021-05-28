Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince denizden botla çıkılarak baskın yapılan bir yalıda kumar oynayan 31 kişi suç üstü yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince denizden botla çıkılarak baskın yapılan bir yalıda kumar oynayan 31 kişi suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan bir yalıda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, belirtilen adrese polis botlarıyla baskın düzenledi. Denizden botla yanaşarak yalıya çıkan polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 31 kişiyi suç üstü yakaladı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara korona virüs yasaklarını ihlal etmek suçundan ceza kesilirken ikamet sahibi ise gözaltına alındı. Polis ekipleri adres içerisinde ele geçirilen para ve poker pullarına el koydu. - KOCAELİ

Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 17:42:32. #1.13#

title