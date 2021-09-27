Son dakika haber: Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü Siirt'te yakalandı

İstanbul Nişantaşı'nda, suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Aralık 2014'te İstanbul Şişli'de suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürüldüğü olayın faili olduğu belirlenen ve İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen firari Metin Yüksek'in yakalanması için çalışma başlattı.

Yüksek, ekiplerin takibi sonucu Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yüksek, Batman T Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü ve koruması 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda araçlarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal hayatını kaybederken, Evren Aydın yaralanmıştı.