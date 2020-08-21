Son dakika haber! Van'da minibüs beton bariyerlere çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Van'da minibüs beton bariyerlere çarptı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında beton blokların altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Van'da minibüs beton bariyerlere çarptı: 1 ölü
21.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:58

Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında beton blokların altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.50 sularında Van-Doğubayazit yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LB 403 plakalı minibüs yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisindeki bir kişi, üzerine beton blok düşmesi sonucu bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücüler jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Çaldıran Belediyesine ait iş makinesi yardımı ile uzun uğraşlar sonucu beton bloklar kaldırılarak şahsın cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze otopsi yapılmak üzere çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı 3. Sayfa
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Hacı Bektaş Veli
Magazin Hadise Ozan Güven Yeşim Salkım Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Van'da minibüs beton bariyerlere çarptı: 1 ölü - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:21:21. #1.14#
title