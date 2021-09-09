Son dakika haber... Van'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene eden kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Van'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene eden kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Van'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene eden kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van'ın İpekyolu ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene eden şüpheli yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene eden şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'ndaki bir iş merkezinde kliniği bulunan I.T'nin kendisini sosyal medyada doktor olarak tanıtarak çeşitli hastalıkları tedavi ettiği, yetkisiz ve sağlıksız tedavi uyguladığı bilgisine ulaştı.

Klinikte yapılan aramada, muhteviyatı ve içeriği tespit edilemeyen tıbbi elektronik cihaz, 3908 hacamat kupası, 80 hacamat pompası, 8426 tıbbi malzeme, 4 hasta sedyesi, 4 hasta paravanı, 10 doktor önlüğü, bidonlarda canlı sülük, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan I.T'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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