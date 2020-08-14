Son dakika haber! VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MARTI ÖLÜLERİNİ TOPLADI Son dakika haberi: Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres (2)Van Büyükşehir Belediyesi, bilim insanlarının ekolojik nedenlerle öldüklerini açıkladığı martılar için çalışma başlattı.

Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres (2)

Van Büyükşehir Belediyesi, bilim insanlarının ekolojik nedenlerle öldüklerini açıkladığı martılar için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü'nün en büyük adası olan ve martıların üreme alanlarının başında gelen Adır Adası'nda temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Adır Adası iskelesi başta olmak üzere sazlık alanlar ve sahildeki ölü martıları topladı. Toplanan martılar ekipler, tarafından çuvallara konularak gömülmek üzere Katı Atık Entegre tesisine götürüldü.

Her yıl bu dönemde martı ölümlerinin yaşandığını belirten Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Mühendisi Gökhan Dursun ise "Martı ölümlerinin nedeni açlık ve susuzluk. Bu ölümler her yıl yaşanıyor. Bizlerde telef olan martıları her yıl olduğu gibi bu yılda rutin olarak topladık. Toplanan martılar gömülmek üzere Katı Atık Entegre tesisine götürüldü" dedi.

Telef olan martıların toplanmasının ardından Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA