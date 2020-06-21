Son dakika haber: Vali Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
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Son dakika haber: Vali Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberlerine göre VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memurları Murat Dilmaç ile Soner İdil'in ailelerine ziyaret etti.

Son dakika haber: Vali Bilmez'den şehit ailelerine ziyaret
21.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:28

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memurları Murat Dilmaç ile Soner İdil'in ailelerine ziyaret etti. 

Vali Bilmez, beraberinde eşi Meral Bilmez ile birlikte 2 Temmuz 2012 yılında Van'da depremzedelerin kaldığı Vizontele Konteyner Kenti'nin güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Murat Dilmaç'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Aynur ve babası Celalettin Dilmaç tarafından karşılanan Vali Bilmez ve eşi, şehit polisin babası Celalettin Dilmaç'ın Babalar Günü'nü kutladı. Şehit babası Dilmaç'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Bilmez, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Vali Bilmez, daha sonra 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Soner İdil'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi tarafından karşılanan Bilmez'e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da eşlik etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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