Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
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Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi

Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün freni patlaması neticesinde çarptığı ve bir askerin şehit olduğu cami inşaatı tamamlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün freni patlaması neticesinde çarptığı ve bir askerin şehit olduğu cami inşaatı tamamlandı. Kazada şehit düşen Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin adı verilen cami, şehit annesinin de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Geçtiğimiz yıl Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağıya inerken freni patlayan midibüs karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştıktan sonra inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durabildi. Kazada görevden dönen 8 askeri personel yaralanırken, ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice ise yaklaşık 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek, 6 Ekim 2020 yılında şehit oldu. Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi'nde başlatılan çalışma ile kazanın yaşandığı cami inşaatı tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi. Kazada şehit düşen Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin adı verilen cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit annesi duygu dolu anlar yaşadı

Uzman Onbaşı Orkun Eyice Camii'nin açılış törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, şehit Orkun Eyice'nin ailesi ve protokol temsilcileri katıldı. Törende şehit annesi zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

"Şehidimiz kendi ismini kendi koydu"

Mahallede camiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İsim olarak 'ne koyalım?' diye düşünürken aklımıza burada yaşanan elim bir kaza geldi. Bir askerimiz şehit olmuştu. Bu olayın olması, bizim şehidin ismini camiye vermemizi sağladı. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tam da caminin olduğu noktada, şehidimizin içinde bulunduğu otobüs buraya çarparak durmuştu. Adeta şehidimiz camiye ismini kendi koymuştu. Rabbim mekanını cennet eylesin. En azından şehidimize görevimizi yapma mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

150 kişi kapasiteli cami hizmete açıldı

Konuşmaların ardından 858 metrekarelik alanda inşa edilen 150 kişi kapasiteli cami, davetlilerin katılımıyla hizmete açıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi
Son dakika haber | Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü camiye verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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