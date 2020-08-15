Son dakika haber... Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile öldürüldü
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Son dakika haber... Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile öldürüldü

Son dakika gündem haberi: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Kılınç (30), üvey amcası Necmettin Kaya tarafından göğsüne 43 santimetre uzunluğundaki kamanın saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile öldürüldü
15.08.2020 01:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:23

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Kılınç (30), üvey amcası Necmettin Kaya tarafından göğsüne 43 santimetre uzunluğundaki kamanın saplanması sonucu  hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi. Ali Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde başlayan ve dışarıya taşan  kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Kılınç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Necmettin Kaya ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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