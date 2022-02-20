Son dakika haber: Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA, Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haber: Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartman sakinleri, çevredeki vatandaşların uyarısıyla binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Üsküdar, Kısıklı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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