Son dakika haber: Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Uşak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Ramazan Yılmaz (50) yönetimindeki 07 VD 907 plakalı hafif ticari araç, Çamyazı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da refüje çarpatı.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Canan Yılmaz, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan Uşak-İzmir kara yolunda aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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